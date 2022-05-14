السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 14-05-2022 03:54 م

زعماء يهنئون محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

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الوكيل الاخباري- بعث عدد من زعماء وقادة الدول العربية والغربية، اليوم السبت، برقيات تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة.

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ”بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قِبل المجلس الأعلى للاتحاد“، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد لانتخابه من جانب المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للإمارات.

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