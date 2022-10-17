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الإثنين، 17-10-2022 09:36 ص

المقداد يستقبل وزيرة خارجية دونيتسك في دمشق

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الوكيل الاخباري- يستقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، نظيرته في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، ‏اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن مصادر مطلعة، سيتناول اللقاء بين المقداد ونيكونوروفا سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائية تلبية لطموحات شعبي البلدين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

كما سيتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في جمهورية دونيتسك في ظل الاستهدافات التي تقوم بها القوات العنصرية الأوكرانية للمناطق الآمنة.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن "سوريا ستظل أحد شركائنا بصفتنا جزءا من روسيا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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