المكسيك.. قتلى في زلزال قوي تزامن مع ذكرى زلزالين عنيفين

الوكيل الاخباري- لقي شخصان على الأقل مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال قوي قبالة ساحل ولاية ميتشواكان في المكسيك.

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وقال معهد أمريكي إن قوة زلزال المكسيك هذا بلغت 7.6 درجة، في حين قال المركز المكسيكي للزلازل إن قوته بلغت 7.4 درجة على مقياس ريختر.



وتوفي أحد الضحايا أمس الاثنين بعد أن سحقته واجهة متجر متعدد الأقسام في ميناء مانزانيلو على المحيط الهادئ، بينما عثر على آخر ميتا في مركز تجاري.



وتم تعديل تحذير تسونامي، الذي صدر مباشرة بعد الزلزال، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



وقالت السلطات إن تهديد تسونامي "انتهى إلى حد كبير"، مع أمواج بحرية طفيفة تصل إلى 0.3 متر فوق وتحت المد الطبيعي، لتستمر خلال الساعات القليلة القادمة.



وتزامن الزلزال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا في نفس اليوم عامي 1985 و2017، وتسببا بأضرار مادية وبشرية جسيمة، حيث قتل خلالهما مئات أو ربما آلاف الأشخاص.

روسيا اليوم