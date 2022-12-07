الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

وزارة التربية توضح حول تعميم استرداد الكتب المدرسية

تهنئة فارس يوسف الدويكات

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

الهند.. البرق قتل 907 أشخاص عام 2022

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

الأربعاء، 07-12-2022 09:36 م

الهند.. البرق قتل 907 أشخاص عام 2022

6390cb024c59b74d4373ce54


الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات حكومية هندية أن البلاد شهدت قفزة كبيرة في الظواهر الجوية المتطرفة كموجات الحر والصواعق هذا العام، وسجلت ارتفاع حصيلة ضحايا هذه الظواهر إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات.

وقالت وزارة علوم الأرض في تقرير رفعته إلى البرلمان، إن موجات الحر زادت لثمانية أمثال وبلغ عددها 27، وإن صواعق البرق قفزت لأكثر من 111 مثلا وتسببت في مقتل 907 أشخاص.

وزادت العواصف الرعدية أيضا لأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 240.

وتسببت هذه الأحداث في 2183 حالة وفاة هذا العام حتى الشهر الماضي وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذي سجلت فيه السلطات 3017 وفاة.

وأظهرت البيانات أن البرق والفيضانات والأمطار الغزيرة مسؤولة عن 78 بالمئة من هذه الوفيات خلال السنة الحالية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر على مستوى العالم في الفترة من 1998 حتى 2017.

وتعرضت باكستان، الجارة الغربية للهند، لفيضانات مدمرة هذا العام غطت ثلث البلاد، وأودت بحياة أكثر من 1500.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6390c1f84236046db36d5ed5

بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

6390cbe74c59b74e0801875a

باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

-1387019769

تحذير أممي من تردي الأحوال في جنوب السودان

6390b9e34c59b74ef7422c74

بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم

6390bc444c59b7126f410df4

آلاف المخابز تغلق أبوابها في تونس

63909cee4236044101345b06

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون دولار لدعم المعارضة البيلاروسية

أخبار متعلقة
عراق

ارتفاع ضحايا تفجير السليمانية في العراق

6370fd33ebb2a

الكشف عن عدد قتلى وجرحى انفجار إسطنبول