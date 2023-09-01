انتخاب رئيس جديد لسنغافورة

الوكيل الاخباري - انتخب نائب رئيس الوزراء السابق، ثارمان شانموغاراتنام، اليوم الجمعة رئيسا لسنغافورة بحسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري على هذا المنصب الفخري منذ أكثر من 10 سنوات.

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وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاماً على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4% من الأصوات.



وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي "أعلن أن السيد ثارمان شانموغاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة"، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.



ويحل شانموغاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت بدون معارضة لولايتها البالغة مدتها 6 سنوات في 2017.