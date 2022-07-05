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الثلاثاء، 05-07-2022 03:09 م

انخفاض أسعار زيت النخيل عالميا

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الوكيل الاخباري- انخفضت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، مواصلة تراجعها للشهر الثالث على التوالي.اضافة اعلان


ووصلت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي عند 4181 رينجت ماليزي للطن حتى كتابة التقرير؛ بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في آذار/مارس الماضي بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا والتي أثرت على ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالميا.

وتعود أسباب التراجع بشكل رئيسي إلى تفوق العرض على الطلب الذي تخيم عليه زيادة مخاوف الركود الاقتصادي العالمي.

وتتجه إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل، إلى زيادة تصدير زيت النخيل لتقليل المخزونات المحلية المرتفعة.

وأعلنت إندونيسيا عن خطة لتسريع الصادرات لشحن ما لا يقل عن مليون طن من زيت النخيل الخام ومشتقاته، كما خفضت الحد الأقصى لمعدل ضريبة الصادرات والرسوم المفروضة على زيت النخيل الخام إلى 488 دولارا للطن من 575 دولارا للطن لتعزيز الصادرات.

في الوقت نفسه، في ماليزيا من المتوقع أن يزداد الإنتاج في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع المحاصيل وارتفاع الطاقة الإنتاجية، في حين انخفضت الصادرات لشهر حزيران/يونيو ما بين 10٪ و 13.4٪ عن نفس الفترة في أيار/مايو، وفقا لبيانات إحصائية.

 




 

 


 

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