بريطانيا: تغريم تيك توك حوالي 12 مليونا لانتهاك حقوق الأطفال

الوكيل الإخباري- فرض مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا غرامة على "تيك توك" قدرها 12.7 مليون جنيه استرليني بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات من بينها استخدام البيانات الشخصية لأطفال أقل من 13 عاما بشكل غير قانوني.

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ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الثلاثاء ، عن مكتب مفوض المعلومات قوله إن التطبيق لم يتخذ الإجراءات الكافية للتحقق من هوية مستخدمي المنصة، وفشل في الحصول على موافقة الوالدين على ما يقدر بنحو 1.4 مليون طفل في المملكة المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا والذين يستخدمون المنصة المملوكة للصين.



وقال مفوض المعلومات في المملكة المتحدة جون إدواردز"لم يلتزم التطبيق بتلك القوانين"، مؤكداً أن "هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هم في العالم المادي".

بترا