بري: الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.



وقال بري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الثلاثاء: "دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه، لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل".

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وكشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، والرئيس ميشال عون، خلافاتهما بشأن تشكيل الحكومة في بيانين أمس الاثنين، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة جديدة.

المصدر : روسيا اليوم

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