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الإثنين، 14-12-2020 10:21 ص

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

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الوكيل الاخباري - أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما، اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة الجديدة.

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ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية على تعيين 15 وزيرا كما يلي:


1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

2 - انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
3 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
4- الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية
5-الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة
6-خليفة حمادة وزيرا للمالية
7- الدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل
8-الدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
9-الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
10- د. محمد الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء
11-عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب
12-مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الامة
13-عيسى الكندري وزيرا للشؤون والأوقاف
14-عبدالله معرفي وزيرا للاسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات
15-فيصل المدلج وزيرا للصناعة والشؤون الاقتصادية

 

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