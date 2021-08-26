بلينكن: نحو 1500 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ الإدارة الأمريكية تعتقد أنّ نحو 1500 مواطن أمريكي ما زالوا في أفغانستان، بعد 12 يوماً من إطلاق الجسر الجوي العسكري الأمريكي الضخم.

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وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء أنّ 4500 أمريكي آخرين أُجلوا في عملية تديرها الولايات المتحدة على مدار الساعة منذ وصول طالبان إلى العاصمة في 14 أغسطس/آب، لتلحق هزيمة مفاجئة بالحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني المدعومين من الولايات المتحدة.



تأتي تصريحات بلينكن بعد أيام من الضغط للحصول على تقديرات رسمية لعدد الأمريكيين الذين ما زال يتعيّن إخراجهم بأمان من أفغانستان، قبل انسحاب القوات الأمريكية المقرر الثلاثاء.



كما ذكر بلينكن أنّ المسؤولين الأمريكيين على اتصال بنحو 500 مواطن أمريكي، لمحاولة إخراجهم بأمان من البلاد.



وتحدث عن الجهود الجارية للوصول إلى آخر ألف أمريكي قبل انسحاب الولايات المتحدة.



وقال: "نتواصل معهم عدة مرات في اليوم، من خلال قنوات اتصال متعددة، الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يرغبون في المغادرة".