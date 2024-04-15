بلينكن يدعو لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في محادثات مع وزراء خارجية الأردن والسعودية وتركيا ومصر على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران على إسرائيل.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إن "وزير الخارجية بلينكن ووزير خارجية مصر أكدا أهمية منع التصعيد وتنسيق الجهود الدبلوماسية".



كما ناقش بلينكن ذلك أيضا مع وزراء خارجية الأردن والسعودية وتركيا.



في المقابل، وجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

RT