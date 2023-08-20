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الأحد، 20-08-2023 12:23 ص

بينهم متورطون في قضايا الإرهاب.. عاهل المغرب يعفو عن 653 محكوما

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الوكيل الاخباري- أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا ملكيا عن 653 شخصا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.اضافة اعلان


وجاء صدور المرسوم بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ"ثورة الملك والشعب"، وذكر نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا".

 




 

 


 

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