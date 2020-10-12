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الإثنين، 12-10-2020 06:59 ص

في خطوة قد تعيد التوتر مع اليونان

تركيا تجدد المسح الزلزالي شرق المتوسط

تركيا
سفينة تركية للتنقيب عن الغاز - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصدرت البحرية التركية إخطارا الأحد، أكدت فيه أن سفينة "أوروتش رئيس" ستجري مسحا زلزاليا في شرق المتوسط خلال الـ10 أيام المقبلة، في خطوة قد تعيد التوتر مع اليونان.

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وجاء في الإخطار أن "سفينتين أخريين وهما أتامان، وجنكيز خان، إلى جانب أوروتش رئيس، ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى الـ22 من أكتوبر الجاري".


ويدور خلاف بين أنقرة وأثينا بشأن مطالب متداخلة بالسيادة على موارد الغاز والنفط في المنطقة.


والتقى وزيرا خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو واليونان نيكوس دندياس الأسبوع الماضي، واتفقا على إجراء محادثات ثنائية بشأن الخلافات.


وسحبت تركيا السفينة "أوروتش رئيس" من المياه المتنازع عليها "لإعطاء فرصة للدبلوماسية" قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.


من جهته، هدد الاتحاد الأوروبي بمعاقبة تركيا في حال استمرت في عملياتها بالمنطقة، فيما قالت أنقرة إن خطوة كهذه "ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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