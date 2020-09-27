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الأحد، 27-09-2020 03:46 م

وصفت الحادثة بـ"الإهانة "

بعد حادثة العلم .. اليونان تطالب تركيا بالتحقيق

يونان
علم اليونان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعت اليونان، الأحد، تركيا لإصدار إدانة وفتح تحقيق فيما وصفته بأنه "إهانة" لعلمها على جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة بدا ملطخا، السبت، بطلاء أحمر، وتلك الجزيرة قريبة جدا من الساحل التركي.

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وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس للعلم اليوناني على كاستيلوريزو".

وأضاف البيان "نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقا في الواقعة حتى يتسنى محاسبة الفاعلين. مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين".


وقال مسؤول إن الشرطة اليونانية بدأت التحقيق في الأمر، وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أيضا أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة، السبت، وهي تبث النشيد الوطني التركي.

 

المصدر : روسيا اليوم

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