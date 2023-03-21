الثلاثاء 21-03-2023
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الثلاثاء، 21-03-2023 11:53 ص

تشديد الإجراءات الأمنية أمام الكونغرس الأمريكي تحسبا لأعمال شغب محتملة

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الوكيل الإخباري- شددت الشرطة المكلفة بحماية مقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) إجراءاتها الأمنية تحسبا لاندلاع احتجاجات وأعمال شغب، قبيل توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر أنه سيتم رفع الاستعدادات الأمنية صباح الثلاثاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع تركيز حواجز أمنية أمام الكابيتول.

وتوقعت المخابرات التابعة للشرطة اندلاع احتجاجات في المنطقة التي يقيم فيها ترامب بفلوريدا، وكذلك في مدينة نيويورك، وليس في مبنى الكابيتول.

وكان ترامب نفسه قد صرح في وقت سابق بأنه من المتوقع أن يتم اعتقاله يوم الثلاثاء، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

وتأتي هذه الإجراءات إثر قضية تسديد مبلغ 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة إباحية لشراء صمتها حيث يعتقد أنه كان على علاقة بها.


 




 

 


 

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