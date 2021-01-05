الثلاثاء 05-01-2021
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الثلاثاء، 05-01-2021 03:13 ص

تعليق هام لرئيس الوزراء القطري الاسبق حمد بن جاسم على انهاء الازمة الخليجية

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الوكيل الاخباري - علق رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، يوم امس الاثنين، على اتفاق فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

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وقال بن جاسم في عدة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، "أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة، وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".


وأضاف، "وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر، لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل".

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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