تفاصيل مقتل المراسل الحربي الروسي في سان بطرسبورغ والمشتبه بها

الوكيل الإخباري- تناقلت وسائل الإعلام مقاطع فيديو وصورا قالت إنها للمشتبه بها التي استهدفت المراسل الحربي في مقهى بسان بطرسبورغ بعلبة تحوي تذكارا قدمتها للمراسل والتي انفجرت لاحقا وأدت لمقتله.



وأظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا.

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وبحسب المصادر فإن المشتبه بها في مقتل فلادلين تاتارسكي، هي داريا تريبوفا حيث تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في سان بطرسبورغ.



ولفتت المصادر إلى أنه تم اعتقال زوجها مرات عدة في السابق، وتجري السلطات عمليات البحث عنه حيث يشتبه في ضلوعه في تنظيم التفجير، كما تجري عمليات البحث عن داريا المشتبه بها الرئيسية.



وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الأمن تجري تحقيقات في شقة المشتبه بها في مقتل المراسل.

روسيا اليوم