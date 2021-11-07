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الأحد، 07-11-2021 12:39 م

تفريق احتجاج معلمين واعتقال خمسة منهم في السودان

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الوكيل الإخباري-قالت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية السودانية فرقت وقفة احتجاجية للمعلمين أمام وزارة التعليم في السودان بقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة منهم.

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وأضافت اللجنة في بيان، "نفذت لجنة المعلمين اليوم وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم  في ولاية الخرطوم رفضا للانقلاب واحتجاجا على تعيين منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس في السودان".


وتابع البيان "هاجمت القوات الأمنية الوقفة السلمية وتم اعتقال خمسة معلمين ومعلمتين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".


وحملت لجنة المعلمين  السودانية في بيانها، المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات وتطالب بإطلاق سراحهم فورا، كما تؤكد على "استمرار مقاومة انقلاب العسكريين على الحكم في البلاد والعمل مع قوى الثورة لهزيمته".

 

روسيا اليوم

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