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الثلاثاء، 09-03-2021 02:57 م

تنويه جديد من إمارة أبو ظبي بشأن إجراءات الدخول إليها

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الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، تنويها جديدا بشأن إجراءات الدخول إليها.

وبحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية، نوهت اللجنة إلى "أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات الدخول الحالية والمعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، والخاصة بالمطعمين والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19".

وأضافت أنه "يعفي البروتوكول المعتمد حالياً المطعمين والمشاركين في التجارب الذين تكون صفتهم المعرفة (النجمة أو E) في تطبيق الحصن ظاهرة وقت دخول الإمارة، من الفحص في اليومين الرابع والثامن".

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المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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