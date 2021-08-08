تونس تحقق سبقا فلكيا لأول مرة في تاريخها - صور

الوكيل الإخباري - حققت تونس سبقا فلكيا هو الأول في تاريخها، وهو تمكنها من تصوير الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي في يوم واحد.

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ونشرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك صورا واضحة للكواكب بحسب ترتيبها من الأقرب إلى الأبعد، وهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.



وتبين الصور وضوح حلقات كوكب زحل وبريقها، فيما أظهرت ميل كوكب أورانوس للون الأخضر، كما تظهر البقعة الحمراء وهي عاصفة في جو كوكب المشتري، وكذلك القمر أيو وظله عليه.



ووصفت الجمعية التونسية لعلوم الفلك رصد الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي في ليلة واحدة بـ"الحدث الفلكي الأول من نوعه في تونس".

سبوتنيك عربي