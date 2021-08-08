الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الحكومة تعلن عن فرص عمل

تسليم مستفيدي المعونة بطاقات الصراف الآلي مع نهاية آب

الأحد، 08-08-2021 10:50 ص

تونس تحقق سبقا فلكيا لأول مرة في تاريخها - صور

فلك


الوكيل الإخباري - حققت تونس سبقا فلكيا هو الأول في تاريخها، وهو تمكنها من تصوير الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي في يوم واحد.

اضافة اعلان


ونشرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك صورا واضحة للكواكب بحسب ترتيبها من الأقرب إلى الأبعد، وهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.


وتبين الصور وضوح حلقات كوكب زحل وبريقها، فيما أظهرت ميل كوكب أورانوس للون الأخضر، كما تظهر البقعة الحمراء وهي عاصفة في جو كوكب المشتري، وكذلك القمر أيو وظله عليه.


ووصفت الجمعية التونسية لعلوم الفلك رصد الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي في ليلة واحدة بـ"الحدث الفلكي الأول من نوعه في تونس".

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
610f7b794c59b76ae54cf206

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

610f13fe31f3a

تظاهرات في فرنسا وإيطاليا ضد فرض الشهادة الصحية

تونس

اندلاع حرائق بغابات في تونس

كندا

كندا: إخلاء أكثر من 5000 منزل بسبب حرائق الغابات

w

استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من الاثنين

w

نصر الله : أي غارة إسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما

أخبار متعلقة
تونس

اندلاع حرائق بغابات في تونس

610a3ea14c59b7500f1b9386

تونس: وزارة الداخلية تنفي أخبارا متداولة حول إعفاء مسؤول كبير من منصبه

1

محادثات هاتفية بين الرئيسين التونسي والجزائري

3

تونس.. القضاء يُخلي سبيل 4 من منتسبي النهضة

w

تونس.. إعفاء مدير المخابرات الأزهر لونقو من منصبه

7202126232435370873904

الإمارات تؤكد دعمها الكامل لتونس