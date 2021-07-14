دبي تفرج عن 520 سجينا من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أمر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإفراج عن 520 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ومن مختلف الجنسيات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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ومن جانبه، أوضح النائب العام لإمارة دبي، المستشار، عصام عيسى الحميدان، أن "أمر الإفراج الصادر عن بن راشد يعود إلى حرص سموه في مثل هذه المناسبات على إدخال البهجة والسرور على نفوس ذوي المشمولين وعائلاتهم، وإعمالا لمبدأ إتاحة الفرصة أمام أناس أخطأوا في حق أنفسهم ومن حولهم باقتراف أفعال وضعتهم تحت طائلة القانون، لمراجعة أنفسهم والعودة إلى حياتهم مرة أخرى كأشخاص نافعين لأسرهم ومجتمعهم، في إطار من الالتزام الكامل بالقانون، والابتعاد عن مخالفة أحكامه بأي شكل من الأشكال".

المصدر: روسيا اليوم





