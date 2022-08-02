الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 03:39 م

دمشق: سوريا لا تعترف إلا بصين واحدة

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الوكيل الاخباري- أعربت سوريا، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها "بأشد العبارات للتصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية الصين الشعبية".

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وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "سوريا تدين بأشد العبارات التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية الصين الشعبية".

وأضافت الخارجية: "سوريا لا تعترف إلا بصين واحدة، وهي تدعم بشكل تام المواقف التي أعلنتها جمهورية الصين الشعبية ضد هذه الزيارة، وحق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات للدفاع عن حقها في حماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها جميعا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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