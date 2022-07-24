الأحد 24-07-2022
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الأحد، 24-07-2022 03:01 م

سوريا تعلن خلوها من جدري القرود

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة السورية أن البلاد خالية من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة، منوهة بضروة التقيد بالاجراءات الاحترازية.

وجاء في بيان وزارة الصحة استنادا إلى معطيات وبيانات عن التقييم المحلي والإستجابة في سوريا:

1. سورية خالية من جدري القردة حتى الآن.

2. سراية المرض ضعيفة مقارنة بكوفيد – 19 والأمراض السارية الأخرى كشلل الأطفال والحصبة وغيرها.

3. القطاع الصحي في جهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كافة فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات كافة وللعاملين الصحيين في المعابر الحدودية خاصاً.

4. تهيب وزارة الصحة بالأعزاء المواطنين عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على المعلومة حصرا من منصات وزارة الصحة على الانترنت ووسائل الاعلام الوطنية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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