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الأربعاء، 11-11-2020 02:22 م

قدرة هذه النظم على مواصلة العمل في ظروف الحروب

روسيا .. اقتراب الانتهاء من بناء مركز محصن جديد للتحكم بالترسانة النووية

بوتين
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العمل يوشك على نهايته فيما يتعلق بإنشاء مركز جديد يحظى بالحماية الاستثنائية للتحكم بالترسانة النووية الاستراتيجية الروسية.

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وشدد بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع قادة وزارة الدفاع والهيئات الفدرالية والمجمع الصناعي العسكري، على ضرورة ضمان استمرارية النظم الخاصة بالتحكم في الأسلحة النووية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الكثير جدا يتوقف على قدرة هذه النظم على مواصلة العمل في ظروف الحروب.


وتابع: "ويجب ضمان ذلك حتى في حال تعرض (هذه النظم) لهجوم نووي".
وتابع: "تم إبلاغي بأن أعمال بناء مركز إدارة جديد للتحكم خاصة على القوات النووية الاستراتيجية يحظى بالحماية المطلقة تقريبا دخلت المراحل النهائية، وسيكون مدى متانته عاليا بشكل استثنائي".


وحذر بوتين من ضرورة عدم التوقف في سبيل تطوير أنظمة التحكم بالترسانة النووية، بغض النظر عن النجاحات التي قد تم إنجازها في هذا السبيل، مشيرا إلى أن روسيا أحرزت نتائج ملحوظة في هذا المجال في السنوات الأخيرة وتمكنت من توسيع قدراتها التحليلية والعملياتية بشكل ملموس.


وشدد الرئيس الروسي على أن الأجهزة والمعدات وسبل التواصل بين أنظمة التحكم على الأسلحة النووية "يجب أن تبقى حديثة وبسيطة وموثوقا بها مثل بندقية كلاشنيكوف"، لافتا إلى أنه يجب تحديثها تدريجيا على الأسس المنظمة، اعتمادا على التكنولوجيات والقرارات الهندسية المتقدمة التي يتم التوصل إليها داخل البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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