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الخميس، 18-11-2021 01:17 م

سلطات بيلاروسيا تقرر تطعيم المهاجرين على الحدود ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-قال البرلماني البيلاروسي فيكتور ليسكوفيتش، إن سلطات بلاده قررت تطعيم المهاجرين على الحدود مع بولندا، بلقاحات ضد فيروس كورونا.

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وذكر ليسكوفيتش، الذي يرأس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والتنمية الاجتماعية بمجلس الجمهورية (المجلس الأعلى) في برلمان البلاد، أن اللاجئين أنفسهم قدموا هذا الطلب.


وأضاف السناتور البيلاروسي: "اليوم ستبدأ عملية تطعيم اللاجئين ضد فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على صحتهم قدر الإمكان".

 

وأشار ليسكوفيتش، إلى أن المتطوعين قاموا بتوزيع حوالي 10 آلاف كمامة طبية على المهاجرين. وأكد ليسكوفيتش، تزايد عدد المصابين بمختلف الأمراض بين المهاجرين بعد التواجد في الشارع لمدة 10 أيام.


وقال: "خلال اليوم الماضي، تقدم 37 لاجئا بطلبات للحصول على المساعدة الطبية". وأضاف أنه سيتم افتتاح مكتب لصرف العملات للمهاجرين في مركز العبور "بورزغي"، وسيتم إرسال شاحنة لبيع الطعام والمستلزمات الأساسية إلى هناك.

 

روسيا اليوم

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