الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 09:56 ص

شاهد.. سكان خائفون في الصين يفرغون أرفف المتاجر

الصين٢


الوكيل الإخباري - تشهد الصين إقبالا كبيرا على شراء المواد الغذائية في ظل مخاوف من فرض السلطات الصينية إجراءات حجر صحي صارمة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وتحدثت وسائل إعلام عن قيام سكان المدن الصينية بإفراغ رفوف المتاجر بعد وصول الإصابات إلى مستوى قياسي. 


وتقول إن الصينيين قلقون للغاية بشأن احتمال فرض حجر صحي صارم، لذلك قرروا التخزين خوفا من الانقطاع من المواد الغذائية.


وقبل أيام أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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