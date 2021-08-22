الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 10:27 ص

طالبان تفرض نظاما حول مطار كابول

Hamid-Karzai-International-Airport-to-reopen-to-civilians


الوكيل الاخباري - قال شهود عيان إن حركة "طالبان" الأفغانية فرضت، اليوم الأحد، بعضا من النظام حول مطار العاصمة كابول.

اضافة اعلان


وحسب "رويترز" فإن الشهود أكدوا أن الحركة قد نظمت الدخول إلى المطار عن طريق تشكيل طوابير من الراغبين في الدخول، خارج البوابات الرئيسية للمطار، ولم تسمح للحشود بالتجمع في محيطه.

ولفت الشهود إلى عدم وجود عنف أو فوضى عند المطار منذ فجر اليوم، مؤكدين وجود طوابير طويلة تتشكل على الرغم من أن الوقت كان مبكرا للغاية.


وفي سياق عمليات الإجلاء أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده سيّرت أربع رحلات جوية إلى كابول مساء السبت لإجلاء أكثر من 300 شخص من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات، ومواطنون من نيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.


وكانت الولايات المتحدة وألمانيا، قد نصحتا رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابول أمس السبت، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد.


وعن ضحايا التجمعات في مطار كابول قال مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان إن ما لا يقل عن 12 شخصا قُتلوا في المطار وحوله منذ الأحد الماضي، سواء كان ذلك بطلق ناري، او من خلال التدافع.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612206d44c59b76dd7126a28

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

6121f6a74c59b76dc70151a5

طائرة نقل هندية على متنها 168 راكبا تغادر كابول

000_Hkg2877607-e1605804739530

أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

ف

وفاة 10 أشخاص جراء الفيضانات في الولايات المتحدة

زلزال 3

زلزال في شرق ساحل فوكوشيما اليابانية

w

واشنطن تدرس مشاركة شركات طيران بعمليات الإجلاء من كابول

أخبار متعلقة
62021159910746621116

مجموعة السبع تحث طالبان على ضمان ممر آمن للراغبين بمغادرة افغانستان

d

الأمين العام للأمم المتحدة مستعد لمحادثة طالبان

jM1VlxD8xs0

مشاهد صادمة..أفغانيات يستجدين مساعدة الجيش الأمريكي في مطار كابول

611de3424236046e997c6ef9

خمسة شروط.. باريس تنصح طالبان كيف تحظى باعتراف المجتمع الدولي

1629308374095

فرنسا : على طالبان إثبات أنها تغيرت بالأفعال لا بالأقوال

1

ترودو: كندا لن تعترف بحكومة طالبان