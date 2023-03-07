عشرات القتلى والمفقودين بانزلاق تربة في إندونيسيا

الوكيل الإخباري - لقي 11 شخصاً حتفهم وفقد 50 آخرون أمس الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية.



وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري، أن الكارثة وقعت في جزر رياو، مشيراً إلى أنه تم وضع 11 جثة في أكياس، ويقدر أن هناك 50 مفقوداً.

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وذكر مسؤول آخر في إدارة الكوارث في إقليم جزر رياو أن عدد القتلى قد يتزايد وإن الاتصالات في المنطقة انقطعت.



وذكرت إدارة الكوارث أنه تم إجلاء الناجين من منطقة سيراسان بينما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة أسقفاً وأشجاراً متناثرة على الأرض المليئة بالطين وسط هطول أمطار غزيرة.



وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن المنطقة المتضررة تقع على جزيرة نائية على بعد خمس ساعات بالقارب من ناتونا.



وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا.

وقال المتحدث بسام وكالة إدارة الكوارث في جزر رياو إن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات.



وأوضح أن "الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حالياً".



وقال عبد المهاري إن الوصول إلى هذه الجزيرة النائية سيكون صعباً بالنسبة لرجال الإنقاذ. وتابع "عادة تستغرق الرحلة خمس ساعات بالقارب السريع. ستستخدم الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث مروحية لتسريع العمليات اللوجستية".

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