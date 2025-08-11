وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية

وجاء تعميم البدور، نظرا لورود ملاحظات حول الاعتداءات والمشاجرات التي يكون أحد اطرافها مقدمي الخدمات الصحية في وزارة الصحة (طبيب، ممرض، صيدلاني، كوادر صحية).
وبين الوزير في تعميمه، أن الهدف من إبلاغه هو عرض هذه الحالات على لجنة مختصة لتقييمها وضمان التعامل معها بحيادية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية
-
الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية
-
الملك يهنئ هاتفيا رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني
-
هيئة تنظيم الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة
-
الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص
-
اعلان هام صادر عن شركة الكهرباء الأردنية
-
البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي