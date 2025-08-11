الإثنين 2025-08-11 12:36 م
 

وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية

ابراهيم البدور
ابراهيم البدور
 
الإثنين، 11-08-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   عمم وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، على كوادر الوزارة كافة، بضرورة إبلاغه بأي حالة مشاجرة أو اعتداء يكون أحد أطرافها أو كلاهما من العاملين في تقديم الخدمات الصحية التابعة للوزارة، في حال نتج عنها إيذاء.اضافة اعلان


وجاء تعميم البدور، نظرا لورود ملاحظات حول الاعتداءات والمشاجرات التي يكون أحد اطرافها مقدمي الخدمات الصحية في وزارة الصحة (طبيب، ممرض، صيدلاني، كوادر صحية).

وبين الوزير في تعميمه، أن الهدف من إبلاغه هو عرض هذه الحالات على لجنة مختصة لتقييمها وضمان التعامل معها بحيادية.
 
 
