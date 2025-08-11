مهم لأصحاب أنظمة الطاقة الشمسية في الأردن

ودعت العزام في إدراج لها على "فيسبوك"، إلى المبادرة الفورية بتنظيف الألواح الشمسية بعد تراكم الغبار.
وأضافت أن تنظيف الألواح يزيد من كفاءة إنتاج الطاقة بشكل ملحوظ، كما يضمن الاستفادة القصوى من النظام خلال فترة موجة الحر.
وأوضحت العزام أنه يطيل عمر الألواح بالإضافة إلى أن كل كيلوواط إضافي تنتجه منظومتك الشمسية هو دعم لشبكة الكهرباء الوطنية.
