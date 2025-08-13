السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ما تبذله القيادة السعودية من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.
