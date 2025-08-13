الأربعاء 2025-08-13 09:55 ص
 

السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

علم السعودية
السعودية
 
الأربعاء، 13-08-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الثلاثاء، إيقاف أحد منسوبيها، و26 موظفاً بوزارة الداخلية، و2 بوزارة الدفاع، وواحد من وزارة الشؤون الإسلامية؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.

اضافة اعلان


جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ما تبذله القيادة السعودية من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقود

أخبار محلية صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

تعبيرية

أخبار محلية الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية

بلدية إربد الكبرى تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

أخبار محلية بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

تى

اقتصاد محلي خارطة الطريق لمحفظة قوية: استراتيجيات عمليّة للتداول في عالم سريع التغيّر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط

مبنى

أخبار محلية تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم اليوم

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج



 
 





الأكثر مشاهدة