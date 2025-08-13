السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الثلاثاء، إيقاف أحد منسوبيها، و26 موظفاً بوزارة الداخلية، و2 بوزارة الدفاع، وواحد من وزارة الشؤون الإسلامية؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.

