فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد - مركز تجنيد الأمن العام- عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب كلية الدفاع المدني، من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة، من خريجي هذا العام ٢٠٢٥م للفرع العلمي ناجح فقط، لإشراكهم بالبرامج التالية:

دبلوم الاسعاف الفوري، ودبلوم الوقاية والسلامة العامة، ودبلوم تقنيات المواد الخطرة، ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ



يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم الخميس ١٤ / ٨ / ٢٠٢٥م ولغاية يوم الأحد ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م



وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة: