الأربعاء 2025-08-13 09:56 ص
 

فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 13-08-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   تعلن مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد - مركز تجنيد الأمن العام- عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب كلية الدفاع المدني، من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة، من خريجي هذا العام ٢٠٢٥م للفرع العلمي ناجح فقط، لإشراكهم بالبرامج التالية:

اضافة اعلان


دبلوم الاسعاف الفوري، ودبلوم الوقاية والسلامة العامة، ودبلوم تقنيات المواد الخطرة، ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ


يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم الخميس ١٤ / ٨ / ٢٠٢٥م ولغاية يوم الأحد ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م


وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:

 


Image1_820251385717866581373.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقود

أخبار محلية صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

تعبيرية

أخبار محلية الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية

بلدية إربد الكبرى تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

أخبار محلية بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

تى

اقتصاد محلي خارطة الطريق لمحفظة قوية: استراتيجيات عمليّة للتداول في عالم سريع التغيّر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط

مبنى

أخبار محلية تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم اليوم

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج



 
 





الأكثر مشاهدة