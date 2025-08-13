فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط

دبلوم الاسعاف الفوري، ودبلوم الوقاية والسلامة العامة، ودبلوم تقنيات المواد الخطرة، ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ
يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم الخميس ١٤ / ٨ / ٢٠٢٥م ولغاية يوم الأحد ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:
