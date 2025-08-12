سائق أردني يُعيد 8 آلاف دينار نُسيت في مركبته

في موقف يعكس القيم الأصيلة من الأمانة والنزاهة، أعاد السائق الأردني سلطان محمد العيط مبلغًا ماليًا قدره 8 آلاف دينار إلى صاحبه، بعد أن تُرك دون قصد داخل مركبته.
وكان أحد المواطنين استقل سيارة سلطان متوجهًا إلى سوق السيارات بمحافظة المفرق، حاملاً معه المبلغ كدفعة أولى لشراء مركبة. وبعد وصوله إلى وجهته، غادر السيارة ونسي المبلغ الذي كان يضعه داخل كيس.
وبعد نحو 40 دقيقة، تواصل الراكب مع السائق للسؤال عن "الكيس" الذي نسيه، ليكتشف سلطان أن الحقيبة لا تزال في المركبة، وبداخلها المبلغ كاملاً دون أن يمسّه أحد.
وقال سلطان لـ"الوكيل الإخباري": "لم يستقل أحد السيارة بعد نزول الراكب، وتم العثور على المبلغ كما هو، وتم تسليمه لصاحبه".
ويجسد هذا الموقف، احد الصور المشرّفة من صور الأمانة التي نشأ عليها المجتمع الأردني، وتؤكد على أهمية الثقة والتعامل الصادق بين الناس.
-
