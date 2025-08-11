الإثنين 2025-08-11 02:25 م
 

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الإثنين، 11-08-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   اوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية المرخصة وذلك لغايات التغطية الاعلامية للفعاليات والمناسبات الرسمية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وشدد حسان بضرورة التقيد بعدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء النقابة او دعوتهم واصطحابهم في تغطية اي مناسبات او لقاءات او زيارات وفود رسمية.

