9 قتلى بانفجار مصنع متفجرات بالبرازيل

ووقع الانفجار في منطقة كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، لويسانا غيمارايش.
وأظهرت صور نشرها عناصر الإطفاء بعد السيطرة على الحريق مساحة شاسعة مليئة بالحطام.
وأعلنت السلطات في بادئ الأمر أنّ الانفجار خلّف تسعة مفقودين قبل أن تؤكّد مقتلهم جميعا.
وقال الكولونيل هادسون ليونسيو تيكسيرا، وزير الدولة للأمن العام، في تصريح للصحفيين "لم يعد هناك أيّ أمل في العثور على ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا في ذلك الموقع".
