انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 60 قرشا للغرام، وفق النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 68.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.5 و46.0 دينارا على التوالي.