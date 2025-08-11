انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.5 و46.0 دينارا على التوالي.
68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد