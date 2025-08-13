الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، الأربعاء، جاهزية الشركة للتعامل مع الأعطال الكهربائية في ظل موجة الحر السائدة، والتي أدت إلى زيادة الحمل على الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن تخفيف الحمل يُقلل من حدوث الأعطال على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن الشركة دعت إلى عدم الإفراط في استخدام أجهزة التكييف.



وقال: "نعتقد أن ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية يعود إلى أجهزة التكييف، وعلينا الاكتفاء بجهاز واحد على درجة حرارة 24-25 لتخفيف الإجهاد على الشبكة".



وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة أعطال غير متوقعة بسبب الأحمال الكهربائية المرتفعة، وليس بسبب انقطاعات مبرمجة.