الأربعاء 2025-08-13 12:11 ص
 

عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة شمال عمان

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-  أكدت شركة الكهرباء الأردنية، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، أن التيار الكهربائي عاد إلى المناطق التي انقطع عنها التيار شمال عمان، مشيرة إلى أن معالجة الملاحظات تم خلال وقت قياسي.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن فرقها الميدانية تابعت ملاحظات المواطنين عبر "الوكيل الاخباري" وعملت على معالجة الأثر الناتج عن الأحمال المرتفعة على الشبكة وعودة الكهرباء لهذه المناطق، مؤكدة التزامها بتوفير الخدمة الكهربائية للمشتركين بأسرع وقت ممكن.

ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال ساعات الذروة، للمساهمة في الحفاظ على استقرار الشبكة وتجنب أي انقطاعات محتملة.
 
 
