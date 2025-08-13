الأربعاء 2025-08-13 01:46 ص
 

نتنياهو يوجه رسالة للإيرانيين تتعلق بأزمة المياه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 13-08-2025 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رسالةً مصوّرةً باللغة الإنجليزية إلى الإيرانيين، تطرّق فيها إلى أزمة نقص المياه التي تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وانتقد نتنياهو القيادة الإيرانية قائلاً: "فَرَضَ علينا قادتُكم حربًا استمرت 12 يومًا وتلقّوا هزيمةً ساحقة. إنهم دائمًا يكذبون ونادرًا ما يقولون الحقيقة".

ودعا الشعب في إيران إلى "التحلِّي بالجرأة والشجاعة، والجرأة على الحلم".

وتابع نتنياهو قائلاً: "اخرجوا إلى الشوارع واطلبوا العدالة واطلبوا المساءلة، احتجّوا على الطغيان... قوموا ببناء مستقبلٍ أفضل لعائلاتكم ولجميع الإيرانيين. لا تدعوا هؤلاء الملالي المتعصّبين يفسدون حياتكم لدقيقةٍ واحدةٍ أخرى".

ووعد نتنياهو الإيرانيين، عقب إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن البلاد تعاني من مشاكل في المياه والكهرباء، قائلاً: "إسرائيل هي الأولى عالميًا في إعادة تدوير المياه. بمجرد تحرير إيران، سيأتي الخبراء والتكنولوجيا لإعادة تدوير المياه من إسرائيل إلى إيران".

وأضاف قائلاً: "في هذا الصيف الحار لا يوجد حتى مياهٌ نظيفةٌ وباردةٌ لأطفالكم. هذه هي قمةُ النفاق وعدم الاحترام لشعب إيران. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".

وحذر الرئيس الإيراني بزشكيان، قبل أيام، من احتمال جفاف السدود التي تمدّ العاصمة طهران بالمياه خلال الأشهر القادمة، في حال لم يتم خفضُ الاستهلاك.

وقال بزشكيان: "إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس ولم نتمكن من ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقَّ ماءٌ خلف سدودنا".

وذكرت السلطات الإيرانية، الأحد، أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذِّرةً من أن العاصمة الإيرانية قد تنفدُ المياه منها تمامًا بحلول أكتوبر المقبل.

وصرّح المتحدث باسم هيئة المياه في طهران، محمد تقي حسين صادق، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، قائلاً: "يتعيّن علينا أن نوضّح للسكان أن الأمر لم يعد مسألة ندرة، لكننا سنفقد المياه قريبًا على الإطلاق".

وأوضح صادق أنه لا يوجد حلٌّ واقعيٌّ للأزمة سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

منوعات سرّ غير متوقع لتقوية العلاقة الزوجية

التوحد من الأمراض العصبية التي تؤدي لخلل بالوظائف الاجتماعية

طب وصحة دراسة تكشف سببا محتملا وراء زيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: اعتراض 26 مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا

الدين الوطني الأمريكي تجاوز 37 ترليون دولار لأول مرة في التاريخ

أسواق ومال الدين الوطني الأمريكي تجاوز 37 ترليون دولار لأول مرة في التاريخ

ا

طب وصحة العلاقة بين الغذاء والسرطان.. حقائق ينبغي معرفتها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يوجه رسالة للإيرانيين تتعلق بأزمة المياه

ل

أخبار محلية أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية

سمو الأمير علي بن الحسين

أخبار محلية برعاية الأمير علي .. الأردن يفتح أبواب الاستثمار في صناعة الأفلام والمسلسلات



 
 





الأكثر مشاهدة