الأربعاء 2025-08-13 12:11 ص
 

الأرصاد: غيوم رعدية وأمطار وسيول في هذه المناطق الليلة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 10:52 م

الوكيل الإخباري- تشير صور الأقمار الصناعية الى تكوّن غيوم رعدية فوق محافظة العقبة، مصحوبة برياح نشطة وهطول زخات مطرية رعدية قد تكون غزيرة أحياناً، مع احتمال تشكّل سيول وجريان للأودية، وفق ما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الأرصاد، وفق منشور لها على صفحتها الرسمية، المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم التواجد في مجاري السيول والأماكن المنخفضة، حفاظًا على سلامتهم.

 
 
