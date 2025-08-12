الأرصاد: غيوم رعدية وأمطار وسيول في هذه المناطق الليلة

الوكيل الإخباري- تشير صور الأقمار الصناعية الى تكوّن غيوم رعدية فوق محافظة العقبة، مصحوبة برياح نشطة وهطول زخات مطرية رعدية قد تكون غزيرة أحياناً، مع احتمال تشكّل سيول وجريان للأودية، وفق ما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.

