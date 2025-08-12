مهم من الغذاء والدواء لحفظ الأدوية خلال موجة الحر

08:20 م

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى حفظ الأدوية وفق الإرشادات المدونة في النشرة الدوائية المرفقة أو على العبوة الخارجية في ظل الأجواء الحارّة التي تؤثر على المملكة في هذه الأثناء. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الارشادات المدونة على علبة الدواء توضح شروط الحفظ والتخزين الملائمة، لافتة إلى ضرورة تجنب تعريض الأدوية لأشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة العالية، خاصة عند حملها خارج المنزل خلال الأجواء الحارة.



كما حذرت من استخدام الدواء في حال ملاحظة أي من مظاهر تغير اللون أو الرائحة أو القوام وذلك حرصا على صحة وسلامة المريض.



ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والواتساب على الرقم 0795632000.