سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" والجامعة الأمريكية في مادبا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم التقني والتعاون الأكاديمي الصناعي

في إطار التزامها بتوسيع آفاق التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن، أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في مادبا، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتوفير المزيد من فرص الدعم للطلبة والشباب الأردنيين.





وقد وقع مذكرة التفاهم المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج، ورئيس الجامعة الأمريكية في مادبا، الأستاذ الدكتور مأمون عكروش، بحضور عدد من مسؤولي كلا الجانبين.



وتشكل هذه الشراكة منصة عملية متكاملة لتعزيز ودعم التعليم التقني التطبيقي؛ حيث سيتم بموجب مذكرة التفاهم تقديم برنامج الشراكة المعززة (EPP) من سامسونج أمام كافة طلبة وموظفي الجامعة، والذي سيتيح لهم فرصة الاستفادة على مدار العام من باقة من العروض الحصرية والخصومات الخاصة على منتجات علامة سامسونج، والمعززة بمزايا استثنائية، ما يعكس التزام سامسونج المشرق العربي بدعم بيئة التعليم الجامعي بوسائل عملية تعزز من تجربة الطالب.



وحرصاً على وصول أكبر شريحة من الطلبة والموظفين لما تقدمه الشركة ضمن البرنامج، سيتم توظيف البنية التحتية الرقمية والإعلانية التابعة للجامعة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، والشاشات التفاعلية المنتشرة في مرافق الحرم الجامعي، لضمان إيصال الرسائل الترويجية المتعلقة بالبرنامج بفعالية واتساق إلى مجتمع الجامعة.



وعلى صعيد آخر، ستمنح الجامعة الأمريكية في مادبا خصومات خاصة لموظفي سامسونج المشرق العربي وأقاربهم من الدرجة الأولى على برامج البكالوريوس والماجستير والخدمات الجامعية، في خطوة تعكس العلاقة التكاملية بين الطرفين، وتعزز من دعم الشركة لموظفيها وعائلاتهم.



وسيتعاون الطرفان على تنفيذ مبادرات بحث وتطوير تسهم في دعم التعليم المبني على احتياجات السوق؛ حيث ستوفر الجامعة مرافقها من قاعات ومدرجات لعقد ورش العمل والتدريبات التخصصية المصممة من قبل الشركة، والتي ستغطي العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالتقنية والابتكار، إلى جانب إشراك الطلبة في تنفيذ مشاريع بحثية تخدم مجالات تكنولوجية متنوعة بالتماشي مع توجهات ومحاور تركيز سامسونج، في إطار منظومة تعاون علمي تطبيقي؛ إذ سيصار لتطبيق نتائج هذه المشاريع بما يعود بالنفع على الطرفين.



وبالإضافة إلى ما سبق، ستوفر سامسونج المشرق العربي فرص تدريب سنوية لطلبة الجامعة في تخصصات ذات صلة، ممن سيتم اختيارهم وفق معايير محددة في خطوة تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالواقع العملي، وتأهيل الطلبة بمهارات المستقبل ما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويسهل انخراطهم به.