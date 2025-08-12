انطلاق مهرجان أسبوع سينما الطفل

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مفهوم الثقافة والمعرفة لدى الأطفال وتنمية شخصياتهم وأفكارهم ومهاراتهم الاجتماعية واللغوية، وتعزيز خيالهم وإبداعهم، وغرس القيم التربوية والأخلاقية في نفوسهم، من خلال صناعة الأفلام.
ويوفر المهرجان نافذة ثقافية وسينمائية متخصصة بسينما الطفل، تعمل على فتح آفاق جديدة أمامهم من خلال مشاهدة ومناقشة أفلام متنوعة موجهة للفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة.
وتضمن حفل الافتتاح عرضا لفرقة زها Mix Dance إلى جانب عرض فيلمين من إنتاج الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعنوان: فيلم "دينار"، وفيلم "نبتة" في افتتاح هذا المهرجان.
وكرم الدكتور العياصرة والمدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح الجهات الداعمة للمهرجان.
وسيتم خلال الأسبوع عرض مجموعة من الأفلام الموجهة لهذه الفئة العمرية، بالتعاون مع السفارات الصينية، التونسية والسورية في المملكة، إلى جانب المركز الثقافي الفرنسي، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وورشات مختصة.
