الدفاع الروسية: اعتراض 26 مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا

الوكيل الإخباري- صرحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية بين الساعة 20:40 و22:30 بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان الوزارة: "في 12 أغسطس، بين الساعة 20:40 و22:30 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأضاف بيان الوزارة: "12 فوق مقاطعة بريانسك، و9 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول".

اضافة اعلان



هذا وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية تتارستان.



وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

RT