الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول

صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

المواد الغذائية: اللحوم الطازجة متوفرة والاسعار لم ترتفع

بعد ارتفاعات قياسية.. المصريون يتخلصون من الذهب للاستفادة من فروق الأسعار

وفيات الاثنين 9-5-2022

تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

التبادل التجاري بين الصين وروسيا في يناير– أبريل زاد بنسبة 25.9٪

توضيح من الكهرباء الأردنية حول فواتير شهر أيار الحالي

الإثنين، 09-05-2022 06:49 ص

فيديو -السفارة السعودية في المغرب تصدر بياناً بشأن المواطن السعودي التائه

تت


الوكيل الإخباري - أصدرت السفارة السعودية في المغرب مساء أمس بياناً أشارت فيه إلى حالة المواطن السعودي التائه في المملكة المغربية.

اضافة اعلان


وقالت السفارة في بيانها: "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعية بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية. تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة".


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع، مقطع فيديو لشاب سعودي في المغرب فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.


وأوضحت السفارة في بيانها أن المواطن السعودي بات في عهدة السفارة وأوضحت: "هو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما بإذن الله".
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع ناشد ناشطو مواقع التواصل بالبحث عن أهالي الشاب التائه، وعلى إثرها تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه، وفقا للعربية نت.


وكان الفيديو قد أظهر شابا سعوديا يدعى "فهد" يعيش في سوق المحمدية في المغرب، وهي سوق للملابس المستعملة، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.


كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي، مع الفيديو وتم تداوله بشكل كبير وواسع وذلك لمحاولة مساعدة الشاب والوصول إلى أهله.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fgdsfgd

الصين.. تدريبات عسكرية قرب جزيرة تايوان

6278a42042360476fa3763df

روسيا تحتفل بذكرى يوم النصر ال 77

هههه

بينهم نساء.. اختطاف 8 مواطنين أتراك في هايتي

فف

الفلبينيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد

ررر

تحذيرات من نقص الغذاء في ألمانيا

www

السيسي يوجه بالاستمرار بتنفيذ الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب

أخبار متعلقة
1049865763_0_151_1600_1051_1920x0_80_0_0_fec3c72b5536c1eb5ebce00a57d015ca

المغرب .. حريق ضخم في احدى اسواق مدينة سلا -فيديو

61f6b7134c59b740ac6f7e36

الجزائر تتهم المغرب بـ"قتل" مدنيين من رعايا 3 دول بالمنطقة

9999167715

البرلمان المغربي:اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية