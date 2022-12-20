قتيلان بهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق

الوكيل الاخباري - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخصين يرجح أنهما يعملان مع حزب الله اللبناني، نتيجة ضربات إسرائيلية قرب مطار دمشق الدولي ومحيط دمشق.

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وأوضح المرصد أن الغارات استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، مستودع أسلحة ومواد لوجستية لحزب الله اللبناني، ضمن مزرعة تقع ما بين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود العديد من القتلى في الموقع.



كما أشار إلى أن إسرائيل استهدفت بأربع ضربات على الأقل مواقع للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق ومزارع في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.



بدورها، أعلنت وكالة أنباء النظام (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم، لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق، وأدت إلى إصابة عسكريين اثنين وبعض الخسائر المادية.

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