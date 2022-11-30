الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 09:46 م

العثور على وزير النقل السوري الأسبق مقتولا في مكتبه وسط دمشق

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الوكيل الاخباري- فتحت وزارة الداخلية السورية تحقيقا في حادثة العثور على رئيس جامعة سورية خاصة ميتا في مكتبه بمنطقة المزة وسط العاصمة السورية دمشق.

وذكر بيان الداخلية السورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "في الساعة الـ 16:00 وردت أخبار إلى قسم المزة الشرقي بوجود جثة لرئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا مصابة بطلق ناري في تجويف الفم بداخل أحد المكاتب بمبنى الجامعة على أوتوستراد المزة مقابل حديقة الجلاء".

وأضافت الداخلية السورية: "توجّهت على الفور دوريات من فرع الأمن الجنائي والأدلة الجنائية والطبابة الشرعية وتبين أن الجثة تعود (للدكتور ف. ع ) 1955 رئيس الجامعة المذكور الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، وبالكشف على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو النزف الصاعق الناجم عن طلق ناري بالفم واستقراره بالرقبة من الخلف بمسدس من عيار 8 ملم كان موجودا بمكان الحادثة".

هذا وتناقل ناشطون خبر وفاة الوزير السابق فيصل العباس، الذي كان بمثابة الصدمة للكثير من متابعيه ومعارفه.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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