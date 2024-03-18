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مؤرخ ملكي بريطاني يتوقع خطاب مرتقب للأميرة كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

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الإثنين، 18-03-2024 08:16 م

مؤرخ ملكي بريطاني يتوقع خطاب مرتقب للأميرة كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

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الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن المؤرخ الملكي البريطاني هوغو فيكرز، أنه من المتوقع أن تخرج كيت ميدلتون أميرة ويلز في بيان أو خطاب للتوضيح حول حالتها الصحية، بعد الضغط الذي المتزايد على قصر كنسينغتون، واشاعات وفاتها بعد عملية جراحية خضعت لها في كانون الثاني الماضي. اضافة اعلان


وبينت الصحيفة، وفقاً لترجمة "الوكيل الاخباري" أن الاميرة شوهدت آخر مرة في مهمة عامة في يوم عيد الميلاد، ولم تتمكن من القيام بواجباتها الرسمية منذ خضوعها للعملية الجراحية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأميرة ظلت بعيدة عن أعين الجمهور أثناء تعافيها من الجراحة، حيث كان الشارع البريطاني يتابع التسريبات الغامضة حول وضعها الصحي بعد الجراحة التي خضعت لها.

 




 

 


 

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