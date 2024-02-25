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الأحد، 25-02-2024 07:48 ص

الولايات المتحدة تحذر من كارثة بيئية من سفينة شحن استهدفها الحوثيون

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الوكيل الإخباري - حذرت القيادة المركزية الأميركية، من أن سفينة شحن مهجورة في خليج عدن بعد هجوم الحوثيين تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة، في كارثة بيئية قد تتفاقم.

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وتعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية، وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم صاروخي من الحوثيين.


وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن السفينة راسية، ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.


وقالت في منشور على موقع "إكس" إن السفينة "كانت عندما تعرضت للهجوم تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".


في وقت سابق، قالت شركة "بلو فليت غروب" المشغلة للسفينة إنه تم إجلاء طاقمها إلى جيبوتي بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في تسرب المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرتها.

 




 

 


 

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