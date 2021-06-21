مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة الإثيوبي

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص تشغيل سد النهضة الإثيوبي.



وأوضح السيسي، "أحط رئيس الوزراء اليونانى علما على ما آلت إليه الأمور فى المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وأكدنا على سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأن يكون للمجتمع الدولى دوره حفاظا على استقرار المنطقة".

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وأوضح، أنه ناقش العديد من الملفات الإقليمية مع رئيس وزراء اليونان قائلا "أكدنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية، لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر من هجمات الاحتلال الأخيرة فى إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية وعودة الطرفين إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة وفق قرارات الشرعية الدولية".





وأضاف السيسي "بحثنا الملف الليبي وأكدنا على دعم الأشقاء في إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وتسهيل إجرائها لتجري في موعدها وكذلك التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة وتفكيك المليشيات المسلحة، وعودة ليبيا إلى أبنائها واستعادة السيادة ووحدة الأراضي".

المصدر: روسيا اليوم



